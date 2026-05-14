Un sacerdote argentino creó San Lorenzo de Mozambique

El sacerdote argentino Guillermo Gómez impulsa en el norte de Mozambique un proyecto social y deportivo que nació casi por casualidad y que hoy reúne a decenas de chicos y chicas bajo los colores de San Lorenzo de Almagro. Desde la localidad de Quillache, en la provincia de Nampula, el cura oriundo de Trenque Lauquen contó cómo una pelota de fútbol terminó convirtiéndose en una herramienta de inclusión y contención para una comunidad atravesada por la pobreza extrema.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Guillermo Gómez relató que la iniciativa surgió luego de llevar ocho pelotas donadas desde Argentina y compartirlas con los jóvenes de la comunidad. “Inflé una pelota de fútbol, la tiré y se armó un silencio, pero después se llenó el ambiente de risas”, recordó. A partir de allí comenzaron a organizar partidos y luego conformaron el club San Lorenzo de Mozambique, con ayuda de la Peña Azulgrana de Lincoln, que colaboró con camisetas y equipamiento. “Yo era de Boca, pero ahora soy cuervo porque mi gente acá se identificó con los colores del Ciclón”, afirmó entre risas.

El sacerdote destacó especialmente el impacto que tuvo el proyecto en las mujeres de la comunidad, que también formaron su propio equipo de fútbol. “A las mujeres les ha cambiado la vida”, sostuvo Gómez, al explicar que muchas encuentran en el deporte un espacio de encuentro y libertad en una cultura donde suelen quedar relegadas. Además, señaló que continuará vinculado a Mozambique pese a su regreso previsto a la Argentina y adelantó que también trabaja en proyectos educativos y de alfabetización para niños y adultos.