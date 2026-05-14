Venecia Clothes, el local de Mataderos que creció gracias a las redes sociales

Ubicado sobre la Av. Juan Bautista Alberdi al 6113, en el barrio porteño de Mataderos, Venecia Clothes se consolidó como un espacio de indumentaria femenina que combina variedad de estilos, atención personalizada y presencia en redes sociales. El emprendimiento nació en 2017 de la mano de Micaela Chayle, quien comenzó el proyecto con apenas 20 años y atravesó distintas etapas económicas hasta posicionar su marca en el rubro textil.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Micaela Chayle recordó los inicios de Venecia Clothes y aseguró que el crecimiento del local fue “un aprendizaje constante”. Además, explicó que la pandemia marcó un antes y un después para el negocio: “Literalmente pensé en cerrarlo”, confesó. Sin embargo, contó que el impulso llegó a partir de los contenidos en redes sociales y la venta online. “Hoy en día, si no subo algo a redes, es como que no lo tengo. La gente viene por lo que yo subo”, señaló sobre el rol central que ocupa Instagram en las ventas actuales.

Por otro lado, la emprendedora destacó la importancia del asesoramiento personalizado y de generar confianza con las clientas. “No te voy a dejar que te vayas mal vestida”, afirmó entre risas, al explicar cómo trabajan la atención en el local. También se refirió a la situación económica y reconoció una caída en el consumo: “Las ventas vienen bajas, el gasto fijo aumentó muchísimo y el consumo es menos”. A pesar del contexto, sostuvo que buscan sostener promociones, cuotas y descuentos para seguir acompañando a la clientela.