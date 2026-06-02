Crece la preocupación por el futuro de las tarifas en las zonas frías

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que modifica el régimen de Zonas Frías, una iniciativa que ahora deberá ser debatida en el Senado. La propuesta prevé cambios en los subsidios al gas para millones de usuarios y generó preocupación en distintos municipios bonaerenses. En ese contexto, la diputada nacional Jimena López presentó un informe técnico y un simulador que permite estimar el impacto que tendría la quita del beneficio en las facturas de los hogares.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Jimena López advirtió que la eliminación del régimen podría traducirse en aumentos significativos durante el invierno. Según los cálculos elaborados por su equipo con datos oficiales, un usuario que actualmente paga alrededor de $56.774 por el servicio podría pasar a desembolsar cerca de $81.000 con el mismo nivel de consumo. Además, sostuvo que más de un millón de bonaerenses perderían el beneficio y que muchas familias podrían enfrentar facturas superiores a los $100.000 mensuales si las bajas temperaturas incrementan la demanda de gas.

La legisladora de Unión por la Patria también cuestionó el nuevo esquema de subsidios focalizados al considerar que impondrá requisitos restrictivos y dejará a numerosos usuarios fuera de la asistencia estatal. En paralelo, destacó la organización de intendentes y dirigentes de la quinta sección electoral para impulsar acciones ante el Senado y señaló que, en caso de aprobarse la ley, buscarán avanzar con medidas judiciales y amparos colectivos. “No es un privilegio, sino una necesidad climática y económica”, afirmó al defender la continuidad del régimen de Zonas Frías.