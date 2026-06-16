Crece la preocupación por el avance de las infecciones de transmisión sexual en la Argentina

El aumento de los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en la Argentina encendió las alarmas entre los especialistas. Según datos recientes, solo el 15% de las personas utiliza siempre preservativo, mientras que enfermedades como la sífilis, el VIH y la gonorrea registran un crecimiento sostenido, especialmente entre los menores de 40 años. En ese contexto, los expertos advierten sobre la necesidad de reforzar la prevención, los controles médicos y las campañas de concientización.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Silvina Valente, jefa de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de la UBA, sostuvo que la disminución en el uso del preservativo responde a múltiples factores, entre ellos la falta de percepción del riesgo y la caída de las campañas de prevención. “La sexualidad se piensa, se planea y se cuida”, afirmó, al remarcar que muchas personas siguen asociando el preservativo únicamente con la prevención del embarazo y no con la protección frente a las ITS. Además, señaló que los adultos suelen relajarse en los cuidados cuando desaparece el riesgo de un embarazo y que los jóvenes replican conductas que observan en generaciones mayores.

La especialista también alertó sobre el crecimiento de enfermedades como la sífilis, que aumentó un 75% en el país entre 2022 y 2025 y más de un 100% en la región patagónica. Según explicó, la falta de controles periódicos y los tabúes que todavía rodean a la sexualidad dificultan los diagnósticos tempranos. En ese sentido, destacó que los preservativos se distribuyen de manera gratuita en hospitales y centros de salud de todo el país, por lo que consideró que el principal desafío pasa por fortalecer la comunicación y generar hábitos de cuidado sostenidos en el tiempo.