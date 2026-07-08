Caputo presentó el plan financiero para asegurar los vencimientos hasta 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el nuevo programa financiero para garantizar el pago de los vencimientos de deuda en moneda extranjera hasta 2027 y aseguró que volver a los mercados internacionales es «una opción, no un objetivo». La estrategia contempla un sobrefinanciamiento para fortalecer las reservas y despejar los compromisos del próximo año, con el objetivo de transmitir previsibilidad a los inversores.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Agustín Etchebarne, economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que el anuncio «es una señal hacia los mercados» y afirmó que el Gobierno busca demostrar que «no va a defaultear la deuda». En ese sentido, destacó el fortalecimiento del balance del Banco Central, el incremento de las reservas y aseguró que los vencimientos «están totalmente cubiertos», incluso con un colchón adicional de financiamiento para 2027. A su entender, estas medidas permitirán afrontar un año electoral con mayor estabilidad financiera.

Para Etchebarne, el éxito del programa también dependerá del escenario político y de la continuidad del rumbo económico. Además, proyectó que las inversiones impulsadas por el RIGI dinamizarán la minería y la energía, generando empleo y crecimiento en las provincias. En paralelo, consideró que la obra privada reemplazará buena parte de la infraestructura que antes financiaba el Estado y remarcó que las provincias deberán avanzar en una reducción del gasto público para acompañar el proceso de consolidación económica.