Economía

Caputo presentó el plan financiero para asegurar los vencimientos hasta 2027

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad8 julio, 2026
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El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el nuevo programa financiero para garantizar el pago de los vencimientos de deuda en moneda extranjera hasta 2027 y aseguró que volver a los mercados internacionales es «una opción, no un objetivo». La estrategia contempla un sobrefinanciamiento para fortalecer las reservas y despejar los compromisos del próximo año, con el objetivo de transmitir previsibilidad a los inversores.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Agustín Etchebarne, economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que el anuncio «es una señal hacia los mercados» y afirmó que el Gobierno busca demostrar que «no va a defaultear la deuda». En ese sentido, destacó el fortalecimiento del balance del Banco Central, el incremento de las reservas y aseguró que los vencimientos «están totalmente cubiertos», incluso con un colchón adicional de financiamiento para 2027. A su entender, estas medidas permitirán afrontar un año electoral con mayor estabilidad financiera.

Para Etchebarne, el éxito del programa también dependerá del escenario político y de la continuidad del rumbo económico. Además, proyectó que las inversiones impulsadas por el RIGI dinamizarán la minería y la energía, generando empleo y crecimiento en las provincias. En paralelo, consideró que la obra privada reemplazará buena parte de la infraestructura que antes financiaba el Estado y remarcó que las provincias deberán avanzar en una reducción del gasto público para acompañar el proceso de consolidación económica.

Escuchá la entrevista con Agustín Etchebarne en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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