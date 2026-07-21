La construcción profundiza la brecha entre el norte y el sur porteño

La actividad de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires mantiene un ritmo estable en términos de permisos de obra, pero con una marcada desigualdad territorial. Un informe de la Fundación Tejido Urbano reveló que apenas el 1,6% de los permisos otorgados durante el último año correspondieron a la zona sur, el registro más bajo de las últimas dos décadas, lo que refleja el creciente desequilibrio en comparación con el norte.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Fernando Álvarez de Celis, Director Ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, sostuvo que las políticas implementadas para incentivar la construcción en el sur no dieron resultado y calificó como «una mala política pública» el mecanismo que otorgaba beneficios a quienes edificaran en esa zona. Además, advirtió que el desarrollo inmobiliario continúa concentrándose en el norte mientras que el sur pierde dinamismo. «Estamos en el peor momento de permisos de construcción en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires», afirmó, y explicó que esto genera una sobrecarga de infraestructura en los barrios del norte y deja amplias áreas del sur sin desarrollo urbano.

El especialista remarcó que revertir esta tendencia requiere políticas sostenidas que mejoren la calidad urbana, el transporte, la seguridad y los servicios públicos en el sur porteño. Como ejemplo, destacó el impacto positivo que tuvo el traslado de dependencias gubernamentales a barrios como Parque Patricios y La Boca, aunque señaló que esas iniciativas fueron discontinuas. También advirtió que existe una fuerte demanda habitacional que podría canalizarse hacia esa zona si se generan mejores condiciones para vivir e invertir, en lugar de concentrar la expansión inmobiliaria en los barrios más valorizados de la ciudad.