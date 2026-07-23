Sociedad

Ser negro en Argentina

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad23 julio, 2026
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Las acusaciones de racismo contra la Argentina volvieron a instalarse en el centro del debate internacional luego de la participación de la selección en la Copa del Mundo. En ese contexto, el testimonio de quienes integran la comunidad afrodescendiente y migrante en el país aporta una mirada distinta sobre una discusión que trascendió las redes sociales y alcanzó repercusión global.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ari Balanga, comunicador e influencer nacido en Angola y radicado en la Argentina desde los 17 años, rechazó las generalizaciones y sostuvo que las críticas internacionales son «hipócritas». Si bien reconoció que no existe un país libre de discriminación, aseguró que nunca sufrió racismo por el color de su piel y que las dificultades que atravesó al llegar estuvieron vinculadas a la adaptación cultural y al idioma. «Me tratan como uno más», afirmó, al tiempo que remarcó que se siente argentino y que la sociedad lo recibió con naturalidad.

Balanga también cuestionó que la imagen del país quede reducida a experiencias aisladas y reclamó conocer la realidad argentina antes de emitir juicios. En ese sentido, destacó el trabajo que realiza desde su programa de streaming, conducido por personas negras, para visibilizar las historias de migrantes y afrodescendientes que eligieron construir su vida en el país. Según explicó, la mayoría comparte una misma conclusión: llegaron para quedarse porque encontraron en la Argentina un lugar donde se sienten «como en casa».

Escuchá la entrevista con Ari Balanga en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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