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Posibles consecuencias para la Argentina tras la apertura de un expediente en la FIFA

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad30 julio, 2026
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La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la AFA, tres futbolistas de la Selección y un integrante del cuerpo técnico por distintos episodios ocurridos durante el Mundial 2026. La investigación incluye la exhibición de la bandera con la consigna «Las Malvinas son argentinas», incidentes tras la final ante España, presuntos cánticos discriminatorios y otras infracciones al Código Disciplinario.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el abogado especialista en Derecho Deportivo, Daniel Crespo, explicó que la investigación por la bandera de Malvinas responde a una norma que sanciona manifestaciones ajenas al ámbito deportivo, aunque consideró que el contexto juega a favor de la Argentina. A su entender, el antecedente más cercano terminó únicamente con una multa económica y descartó que exista riesgo de una sanción que comprometa la participación de la Selección en futuras competencias. Además, sostuvo que, si hubiera castigos para jugadores o dirigentes, serían de escasa magnitud y la AFA tendría la posibilidad de apelar primero ante la FIFA y luego ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Respecto del expediente en general, Crespo afirmó que no advirtió hechos de gravedad que trascendieron tras la final del Mundial y puso en duda la posibilidad de identificar responsabilidades por supuestos cánticos discriminatorios en un estadio con público de múltiples nacionalidades. Asimismo, señaló que las versiones sobre una eventual exclusión de Argentina durante diez años de las competencias internacionales carecen de sustento jurídico y remarcó que, en caso de existir sanciones, lo más probable es que sean de carácter económico.

 

Escuchá la entrevista con Daniel Crespo en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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