Críticas a los cambios que Milei propone para el Banco Central

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional el envío al Congreso de un paquete de proyectos para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de reforzar su independencia, limitar el financiamiento al Tesoro y avanzar en una mayor desregulación del sistema financiero. La iniciativa también contempla cambios en el mercado de capitales y en el régimen de seguros, medidas que despertaron cuestionamientos desde distintos sectores económicos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo sostuvo que la reforma apunta a una «desregulación absoluta» del sistema financiero y advirtió que dejaría «desamparado al pequeño ahorrista y al pequeño inversor». Además, cuestionó la supuesta independencia que se busca otorgar al Banco Central al considerar que las autoridades del organismo continúan alineadas con la política económica del Poder Ejecutivo. También rechazó que el BCRA tenga como único objetivo combatir la inflación y afirmó que esa visión responde a una concepción económica «atrasada» respecto de los estándares internacionales.

Por otra parte, Castillo puso el foco en las modificaciones previstas para el mercado de capitales y el sector asegurador, al sostener que podrían habilitar un escenario de mayor especulación financiera. Según explicó, la flexibilización de los controles permitiría la emisión de instrumentos con menores regulaciones y favorecería prácticas similares a las que derivaron en la crisis financiera internacional de 2008. En ese sentido, consideró que, si el proyecto se convirtiera en ley, podría generar mayores riesgos para los ahorristas y para la estabilidad del sistema financiero.