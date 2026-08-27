Acuerdo multimillonario de Meta tras denuncias por adicción infantil

Meta acordó pagar cerca de 17.000 millones de dólares para cerrar una serie de demandas impulsadas por 29 estados en Estados Unidos, donde se acusaba a la empresa de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción en menores y recopilar indebidamente sus datos. El histórico pacto busca poner fin a un litigio que ponía en jaque a la compañía por el impacto de sus plataformas en la salud mental de niños y adolescentes. Además del desembolso económico, la firma se comprometió a implementar profundas modificaciones operativas para reforzar la protección y el cuidado de los usuarios más jóvenes.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Belén Ortega, especialista en inteligencia artificial, empresaria y conferencista, advirtió sobre la «dependencia cognitiva» y la «ansiedad» que este tipo de algoritmos provoca en los más chicos. Respecto a las medidas necesarias para frenar esta problemática, afirmó que «tiene que haber una regulación, pero tiene que ir acompañada de una concientización y una educación», remarcando que la restricción por sí sola resulta insuficiente si no se enseña a utilizar la tecnología a conciencia. Asimismo, subrayó la importancia del entorno formativo, señalando la necesidad de acompañar a las nuevas generaciones para que comprendan «los alcances y los límites que tiene» el entorno digital.

Por último, la experta reflexionó sobre la oportunidad que representa este fallo para que otras grandes tecnológicas revisen sus desarrollos y eviten enfrentarse a escenarios judiciales similares. Señaló que el verdadero desafío no reside únicamente en limitar el acceso a las herramientas digitales, sino en evitar caer en el «sedentarismo cognitivo». En ese sentido, concluyó que el objetivo central debe ser evaluar «de qué manera se aumenta la capacidad humana utilizando la inteligencia artificial como herramienta».