Oncóloga del Roffo se mostró optimista sobre la recuperación del Papa y su viaje a la Argentina

El papa León XIV continúa internado en el Hospital Gemelli de Roma tras ser operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón, por el que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según el último parte del Vaticano, el pontífice pasó bien la noche, la radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado y ya realiza sesiones de fisioterapia. La Santa Sede estima una internación de alrededor de una semana y canceló sus compromisos oficiales hasta el 20 de octubre, mientras crece la expectativa por su gira por Uruguay, Argentina y Perú, que comenzaría el 6 de noviembre.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la doctora Mara Bonet, médica oncóloga de la Unidad Funcional de Tumores Torácicos del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo (MN 134.714), explicó que se trató de “una cirugía oncológica pulmonar que consta de la resección de un lóbulo” y que, como corresponde en una intervención de esta magnitud, seguramente también se extrajeron los ganglios cercanos a la lesión. Aunque aclaró que todavía no se conoce el estadio del tumor, señaló que “los tumores pequeños, menores a 4 centímetros, o tumores que no hayan agregado enfermedad a nivel ganglionar, no requieren a posteriori de realizar quimioterapia ni radioterapia, sino que quedan en control”.

Sobre la exigente agenda que le espera al Papa, con 14 vuelos, numerosos discursos y la altura de Perú, Bonet indicó que habrá que evaluar su edad y si presenta otras enfermedades. “En un paciente que no tiene comorbilidades, en un paciente que cuenta con un buen equipo médico, (…) yo creo que sería una persona pasible de realizarlo”, sostuvo, y recordó que, por ahora, “lo único que sabemos es que es no es tabaquista”. Mientras tanto, el gobierno nacional, el provincial y el porteño continúan con los preparativos a la espera de una confirmación oficial del Vaticano.