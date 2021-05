La patóloga e investigadora platense radicada en el Reino Unido, Dra. Marta Cohen, habló sobre los miedos infundados que se le ha generado a la población sobre la vacuna de Oxford AstraZeneca e hizo referencia a la situación geopolítica que existe detrás del acceso a la inoculación.



Cohen aseguró que los resultados con la vacuna de Oxford AstraZeneca son excelentes, “es decir, que eso que dijeron primero que no estaba suficientemente probado para mayores de 55 años no era la realidad”.



En este sentido, además, desmintió el hecho de que produjeran trombos: “La situación de la trombosis no es una complicación de la vacuna, sino que es que ciertas personas-generalmente mujeres- menores de 55 años desarrollan una activación por un fenómeno autoinmune que consume las plaquetas y hace una trombosis”.



La investigadora hizo hincapié en la importancia de dejar de lado los negocios frente a la batalla contra el COVID-19 y a apuntar a la igualdad del acceso de las personas a la salud: “Mientras las vacunas no se distribuyan equitativamente, esta pandemia no va a terminar. Es frustrante y es terrible que Estados Unidos, Pfizer, Moderna estén haciendo un comercio del turismo de vacunas…en vez de dar esas vacunas a los países que no las tienen y a la población que puede morir y seguir originando variantes nuevas”.