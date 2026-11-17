La emoción de cantar ante el Papa León XIV
Emmanuel González Diácono, seminarista de la Arquidiócesis de Buenos Aires, fue convocado para interpretar el Salmo durante la Santa Misa que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles. Además, tuvo la oportunidad de recibir personalmente la bendición del Santo Padre. «Fue una sorpresa enorme poder cantar frente a dos millones y medio de personas», recordó.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emmanuel González Diácono contó cómo vivió aquella experiencia y destacó la responsabilidad que implicó interpretar el Salmo durante la celebración. También compartió su análisis de la visita papal y resaltó el llamado a la unidad y la fe. «Lo central del Papa creo que es su llamado a la unidad en la fe. Y después, por otro lado, su firmeza, pero serenidad», sostuvo. Asimismo, consideró que la emoción que despertó León XIV estuvo vinculada con «la presencia de Dios», que se manifestó a través de su sencillez y cercanía con la gente.
Por último, el seminarista valoró especialmente el encuentro del Pontífice con los jóvenes y el entusiasmo que generó entre quienes participaron de las actividades. Según relató, después de la visita hubo una mayor concurrencia en su parroquia y personas que volvieron a acercarse a la fe después de mucho tiempo. En ese sentido, planteó la importancia de profundizar los mensajes del Papa: «La experiencia no reflexionada es una experiencia no vivida», concluyó.