Emmanuel González Diácono, seminarista de la Arquidiócesis de Buenos Aires, fue convocado para interpretar el Salmo durante la Santa Misa que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles. Además, tuvo la oportunidad de recibir personalmente la bendición del Santo Padre. «Fue una sorpresa enorme poder cantar frente a dos millones y medio de personas», recordó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emmanuel González Diácono contó cómo vivió aquella experiencia y destacó la responsabilidad que implicó interpretar el Salmo durante la celebración. También compartió su análisis de la visita papal y resaltó el llamado a la unidad y la fe. «Lo central del Papa creo que es su llamado a la unidad en la fe. Y después, por otro lado, su firmeza, pero serenidad», sostuvo. Asimismo, consideró que la emoción que despertó León XIV estuvo vinculada con «la presencia de Dios», que se manifestó a través de su sencillez y cercanía con la gente.

Por último, el seminarista valoró especialmente el encuentro del Pontífice con los jóvenes y el entusiasmo que generó entre quienes participaron de las actividades. Según relató, después de la visita hubo una mayor concurrencia en su parroquia y personas que volvieron a acercarse a la fe después de mucho tiempo. En ese sentido, planteó la importancia de profundizar los mensajes del Papa: «La experiencia no reflexionada es una experiencia no vivida», concluyó.