Barracas fue escenario del triple lesbicidio ocurrido el 6 de mayo de 2024, cuando Justo Fernando Barrientos incendió la habitación de una pensión en la que vivían cuatro mujeres lesbianas. El ataque provocó la muerte de Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, mientras que Sofía Castro Riglos logró sobrevivir. A más de dos años del crimen, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 condenó al acusado a prisión perpetua por homicidio agravado por odio a la orientación sexual, una sentencia que representa un precedente en el reconocimiento judicial de la violencia lesbicida.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Nor Zárate, integrante de la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más, destacó la importancia del fallo y la visibilización del término lesbicidio. “Es histórico para nosotras”, sostuvo, y remarcó que la condena permitió instalar en los medios una palabra que ayuda a comprender la violencia específica que atraviesan las lesbianas. “Esto nos va a dar herramientas a futuro para entenderlo, para erradicarlo”, afirmó. Sin embargo, señaló que la lucha continúa: el tribunal rechazó las medidas de reparación solicitadas para Sofía, quien perdió a su pareja y a su entorno familiar. “La reparación también es afectiva”, expresó Zárate, y anticipó que acompañarán los reclamos que puedan avanzar por otras vías judiciales.

La activista también vinculó el crimen con un contexto social atravesado por discursos de odio y cuestionó los ataques recientes contra personas de la comunidad LGBT+. En referencia a una agresión en Palermo, advirtió que no se trató de un hecho aislado, sino de una organización de jóvenes que se convocaron para atacar. “Hay manadas de hombres fuertes dispuestas a atacarnos, organizadas para atacarnos”, alertó. Para Zárate, la circulación de mensajes discriminatorios desde sectores de poder contribuye a normalizar estas conductas y debilita las herramientas de prevención. Por eso, insistió en que el reconocimiento judicial del lesbicidio debe ser acompañado por políticas de reparación, memoria y garantías de no repetición.