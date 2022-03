El Palacio Ceci es un patrimonio asociado a la comunidad sorda. Allí funcionaba la escuela para sordos Profesor Bartolomé Ayrolo. Si bien la escuela no funciona hacen años en el Palacio, este patrimonio está asociado a la comunidad sorda porque fue el primer establecimiento educativo para sordos.

Ahora el Gobierno porteño planteó convertir el edificio en parte del distrito comercial para la actividad vitivinícola. Por ello, docentes, familiares y alumnos de la escuela N° 28 para sordos Profesor Bartolomé Ayrolo, ubicada en la Av. Lincoln 4305 de Devoto, entraron en estado de alerta luego de un tuit del Ministerio de Cultura y Turismo de la Ciudad de Mendoza que hacía referencia a que la ministra Nora Vicario visitó el Palacio Ceci que sería la futura Casa del Vino.

Patricia Falconi, madre de un ex alumno de la escuela Profesor Bartolomé Ayrolo, contó en FRECUENCIA ZERO que la mansión era una sede administrativa de la escuela N° 28; sin embargo desde el 2015 ya no desarrollan actividades en el edificio. Pese a ello, el Palacio Ceci es de gran importancia para la comunidad sorda, ya que allí se desarrolló la primera escuela de sordos.

En 2015 comenzó la refacción del Palacio Ceci porque ya la cooperadora no podía solventar los arreglos. El edificio al ser tan antiguo tenía un gran deterioro. A pesar de ello, la mansión no tenía actividad educativa y no estaba adaptada para niños con problemas motores y sillas de ruedas, por la falta de ascensores y rampa, pero el lugar siempre se usó en beneficio del establecimiento.

Hoy se llevó a cabo un «abrazo» a la mansión con la consigna «El Palacio Ceci No se Toca». La manifestación contó con la participación de docentes, alumnos, ex alumnos, familiares y vecinos.