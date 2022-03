Desde ASDRA lanzaron la campaña «Terminemos con el síndrome de números» en la que reclaman que se incluya una pregunta dentro del Censo 2022: ¿Existe alguna persona con síndrome de Down en este hogar?

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) planteó la importancia de incluir un ítem más dentro del cuestionario a responder para conocer a la población de nuestro país.

En dialogo con Frecuencia Zero, Alejandro Cytrynbaum, presidente de la organización, explica que “si el Estado no tiene un registro real de la personas con Síndrome de Down es imposible que se pueda trazar una política pública”.



“En este Censo ni se habla de la palabra discapacidad, entonces, nos parece que toda esta publicidad del conocer cómo vivimos o quiénes somos, es grave que tengan invisibilizada a las población con discapacidad que es grande”, agregó Cytrynbaum.



Por su parte, ASDRA, con el apoyo de la Red Argentina de Familias de Personas con Trisomía 21, está creando la primera base de datos dinámica de personas con síndrome de Down, para empezar a entender los números que representan a este grupo. Desde diciembre, se están recopilando datos y ya se pueden establecer métricas para entender qué medidas tomar.