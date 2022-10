El relato mediático y la unidad que no está en juego

En el Día de la Lealtad el peronismo realizó tres actos, divididos, sin el Presidente Alberto Fernández y con una Central General Trabajo (CGT) prácticamente fracturada; por un lado Pablo Moyano con La Cámpora, CTA y CTA Autónoma y por el otro los denominados "gordos" de la CGT en el estadio de Obras Sanitarias en el barrio porteño de Núñez. El tercer acto, encabezado por las organizaciones sociales oficialistas tuvo lugar en el estadio del Club Laferrere.

Roberto Ruiz, periodista, apuntó contra la idea de "división" del partido por los diferentes actos y la postura de los medios de comunicación respecto a esa desunión y fragmentación. "Históricamente hay fracturas en el peronismo, y como ya decía Perón, en realidad se están reproduciendo", resaltó.

Lejos de la idea de ruptura dentro del peronismo, lo que están buscando es disputar las listas, como lo dijo en el acto de la CGT Héctor Daer. Ahora bien, pelear las listas implica ir juntos, no separados. Hoy en Octubre no existe esto de romper.

"Está demostrado en la Argentina que el principismo no nos conduce a nada", reconoció Ruiz en diálogo con FRECUENCIA ZERO. Por ello, es que si Máximo Kirchner habla en Plaza de Mayo de traidores; Barrionuevo en Obras Sanitarias dice que el peronismo se va a la mierda; y el Movimiento Evita en La Matanza habla del FMI, no dice mucho.

Hay sectores de izquierda y "gente marginal" del kirchnerismo, que piensa que el peronismo se va a transformar y va a rotar hacia la izquierda, pero "eso hoy no existe". En este sentido, hay que olvidarse de las discusiones que "todos reclaman" como la mejor distribución de la riqueza, soberanía política y económica o justicia social porque no está en la agenda del gobierno.