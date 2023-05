«Gloria y Honor» vuelve al Luna Park

El templo del boxeo vuelve a vestirse de gala. El próximo sábado se presentará «Gloria y Honor 3» en el mítico estadio Luna Park. La velada estará a cargo de O.R. Promotions, ofreciendo seis peleas.

Juan «Titán» Carrasco vs. Eduardo «Para» Costa Do Nascimento; Pablo «Pacman» Corzo vs. Juan «Meteoro» Boada; Sansón Rosa vs. Germán del Castillo; Alan «El Veneno» Chaves vs. Sergio «Junior» Liendo; Marco «Kid Dinamita» Ovejero vs. Marcelo «Itaka» Vargas; y Jonathan «Chiquito» Vergara vs. Jairo «El Espartano» Suárez.

En la antesala de la cita, Georgina Rivero, boxing management e integrante de O.R. Promotions, señaló el honor de las nuevas convocatorias en el templo y adelantó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que mantendrán la fórmula de la cartelera con las mayores promesas y llamados internacionales.