Cómo funciona la criptomoneda $Libra

“Yo no lo promocioné, lo difundí”. Con estas palabras, el presidente Javier Milei buscó despegarse del escándalo de $Libra, el token que hizo público el día viernes en una publicación en su cuenta de X y que generó pérdidas millonarias. El mandatario explicó que lo hizo de “buena fe” sin conocer los pormenores del proyecto, el cual tenía como objetivo financiar diferentes emprendimientos en la Argentina.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Iñaki Apezteguia, especialista en criptomonedas, explicó cómo funciona el token y contó su experiencia como comprador de $Libra: “es como si el presidente hubiera difundido el nacimiento de una nueva empresa; dijo miren, esta gente va a lanzar un fondo para reunir dinero para potenciar a las empresas en Argentina y podes participar comprando acciones; el problema fue que se involucró en un mecanismo que evidentemente ya tenía un origen sospechoso y fraudulento; no me siento estafado porque todos los que compramos $Libra sabíamos dónde nos metíamos y supimos detectar esas red flags”, expresó.

Asimismo, aclaró que el enlace que el presidente colocó en su publicación se trata de un “smart contract” para que “se identifique de forma unívoca ese proyecto”: “es tan fácil crear criptomonedas porque es de código abierto, entonces pudieron haber nacido miles de tokens similares en el mismo momento”, agregó. Sin embargo, destacó que “todavía está en suspenso el tema de los fondos” para financiar emprendimientos, ya que serán los poseedores de ese dinero los que decidirán qué hacer con ellos.