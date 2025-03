Las mejores series para maratonear

Nuevamente con sus recomendaciones para ver el fin de semana, la columnista Zoe Román trajo a Código de Barras series de diversas plataformas de streaming para ver el fin de semana.

Chernobyl, Blacklist y The Sinner son sus tres recomendaciones favoritas para darle play al primer episodio y no despegarse del televisor hasta terminarlas en su totalidad. Chernobyl (MAX) cuenta la historia de hombres y mujeres que luchan para darle frente a los daños de la catástrofe nuclear ocurrida en 1986; de ella destaca su maquillaje y el realismo que traen a la escena cinematográfica ya que te adentran en la trama completamente.

En su segundo puesto, posiciona a The Blacklist (Netflix) como segunda mejor serie para maratonear por sus inesperados giros que te atrapan constantemente. En ella vas a encontrar todo tipo de géneros como drama, acción, humor y muchos más. The Blacklist trata sobre un ex agente de gobierno que se entrega al FBI para ayudar a capturar a otros criminales.

Por último, en el tercer puesto se encuentra The Sinner (Netflix) relata la historia de un problemático detective que regresa a su ciudad natal para involucrarse en la investigación de un misterioso crimen.

¡Escuchá la entrevista completa ahora!