Cómo juntar para pagar el aguinaldo sin ahogarse

Empezó junio y para muchas empresas y comercios surge el mismo problema de todos los años: pagar el aguinaldo y no tener plata. Se trata de un costo laboral previsible que aparece solo dos veces al año (junio y diciembre), por lo que no puede considerarse un gasto nuevo o inesperado. No se trata de una obligación externa, sino que es parte del sueldo que ya se genera mensualmente, por lo que es importante evitarse problemas con planificación y control financiero, económico y organizacional.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gisela Larzabal, especialista en gestión económica y financiera de pymes, familias empresarias y emprendedores, brindó tips para superar esta problemática: “se debe separar cada mes un porcentaje del sueldo bruto para ir armando el fondo del aguinaldo, incluso lo podés destinar a un fondo común de inversión para que te dé intereses”, explicó.

Sin embargo, cuando llega el mes de pago y se está en rojo, también se pueden aplicar otras estrategias:

Revisar el calendario de vencimientos e intentar postergar lo que no es urgente.

Acelerar las cobranzas y ofrecer descuentos por pronto pago a clientes morosos.

Evitar comprometer gastos nuevos hasta terminar junio.

Dividir el problema: si se tiene varios empleados, hacer una simulación y priorizar la liquidez.

Ajustar el flujo de caja con anticipación: analizar cobros y pagos críticos.

Acelerar cobranzas pendientes. Tener contacto directo con clientes y facilidades de pago.

Renegociar pagos con proveedores. Hay que priorizar el pago de los sueldos antes que las nuevas compras.

Analizar pagos escalonados. En casos extremos, pactar el pago del aguinaldo en dos cuotas.

Explorar líneas blandas o anticipos bancarios específicos. Consultar en el banco si tienen líneas para PyMES.

Usar fondos específicos acumulados como fondos de reserva.

Evitar errores caros. No usar tarjetas o giros sin calcular el costo financiero total.

Gisela Larzabal también destacó que “el mejor momento para planificar el próximo aguinaldo es ahora”: “si terminaste de pagar junio ya deberías empezar a juntar para pagar el de diciembre”, sostuvo.