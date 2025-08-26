Argentina brilló en Asunción 2025, pero aún falta apoyo al deporte juvenil

La delegación argentina cerró una destacada participación en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 al quedarse con 95 medallas (27 de oro, 38 de plata y 30 de bronce), lo que le permitió ubicarse en el quinto lugar del medallero. Con 338 atletas en competencia, el país se midió de igual a igual con potencias como Brasil, Estados Unidos y Colombia, y mostró un recambio generacional prometedor en disciplinas individuales y colectivas. La natación, el canotaje, el tenis y los deportes de conjunto como hockey, básquet 3×3 y rugby 7 dejaron las mayores alegrías.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Carolina Mitriani, periodista deportiva y conductora de Panam Sports, destacó el nivel de las jóvenes figuras nacionales: “La natación sorprendió al continente y rompió la hegemonía de Brasil. Agostina Hein se llevó ocho medallas, mientras que Ulises Saravia y Malena Santillán también aportaron oros con récords incluidos”. Mitriani subrayó que, pese a la falta de infraestructura y apoyo en Argentina, los resultados reflejan la calidad de los atletas y el esfuerzo de sus equipos técnicos y familiares.

La periodista señaló que el caso del lanzador Juan Arrieguez, que se consagró campeón en lanzamiento de bala sin tener balas propias para entrenar, expone las falencias estructurales del deporte argentino. “Seguimos hablando del milagro del deporte argentino. Nuestros atletas logran estos resultados sacando agua de las piedras. Si existiera mayor presupuesto y acompañamiento, el techo sería mucho más alto”, afirmó.

Mitriani también resaltó la necesidad de acompañar a los jóvenes en aspectos como la salud mental y el manejo de la exposición mediática. “No podemos futbolizar todo. Muchos de estos chicos se sostienen gracias al esfuerzo familiar y merecen un acompañamiento integral”, advirtió. Finalmente, puso en valor el papel de los medios a la hora de visibilizar estas historias y anticipó que continuará su trabajo de difusión desde Coronados de Gloria, con especial foco en el deporte paralímpico.