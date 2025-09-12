Los mercados entre la incertidumbre y la estabilización

La economía argentina vivió una semana de alta tensión tras los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. El lunes, como era previsible, los mercados reaccionaron con un fuerte retroceso: caída de la bolsa, bonos a la baja y un dólar que comenzó a escalar.

La incertidumbre postelectoral se combinó con la publicación del índice de inflación, que nuevamente se ubicó en torno al 1,9%, generando un escenario de cautela en el inicio de la semana. Sin embargo, a partir del martes comenzaron a aparecer señales de estabilización. El apoyo explícito del Fondo Monetario Internacional, sumado a una tregua con el sistema bancario y un manejo más ordenado de las licitaciones, ayudaron a contener el frente financiero.

La bolsa logró recuperar parte de lo perdido y el dólar se estabilizó, al menos momentáneamente, por debajo de los niveles críticos. Además, la apertura de una nueva línea de crédito internacional aportó cierto alivio fiscal y un mensaje de confianza hacia la gestión económica del gobierno.

En comunicación con Frecuencia Zero, el economista José Castillo, destacó que, pese a la complejidad del panorama, “El gobierno salió bastante bien parado de los terremotos del dólar” y que las señales financieras permitieron evitar un escenario catastrófico.

“Los salarios van a seguir para abajo y la recesión va a continuar” sentencia Castillo.

