La baja de retenciones reaviva críticas de pequeños productores

El Gobierno anunció la eliminación temporal de las retenciones para granos y carnes hasta el 31 de octubre, con el objetivo de generar una mayor oferta de dólares y calmar la volatilidad cambiaria. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de las redes sociales y formalizada en el Boletín Oficial, apunta a asegurar divisas en un contexto de incertidumbre financiera y con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina. Según estimaciones privadas, la liquidación de divisas por parte del agro rondaría los USD 10 mil millones.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Sebastián Campo, secretario de Bases Federadas y ex presidente de la filial Pergamino de la Federación Agraria Argentina, cuestionó que la iniciativa no contemple la realidad de los pequeños y medianos productores. “Esta medida llega muy tarde para nosotros. A esta altura del año ya no tenemos mercadería para vender porque la usamos para pagar alquileres, insumos y deudas apenas termina la cosecha. Está dirigida a los grandes exportadores que tienen espalda para retener granos hasta septiembre”, señaló.

Campo reclamó además un esquema segmentado de retenciones que contemple las diferencias dentro del sector. “No puede ser que un pequeño productor pague lo mismo que un gran pool de siembra. Venimos proponiendo que para los chicos la alícuota sea cero y que exista un sistema progresivo para los grandes, de modo de proteger la economía de los pueblos y evitar que sigan desapareciendo productores”, remarcó. Recordó que esa segmentación solo se aplicó brevemente en 2015 y sostuvo que en los últimos 25 años desaparecieron más de 220 mil unidades productivas.

El dirigente calificó la decisión oficial como “electoralista”, al compararla con los estímulos implementados en el pasado para acelerar la liquidación de divisas. “Está claro que lo que buscan es caja. El Gobierno sabe que hay dólares en el campo y toma estas medidas cortoplacistas para que los productores vendan, pero eso no resuelve los problemas estructurales”, advirtió. Finalmente, diferenció la postura de las Bases Federadas de la de la Mesa de Enlace, al afirmar que su prioridad es la defensa de los pequeños y medianos productores que sostienen la vida en el interior del país.