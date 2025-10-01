Piera Fernández cuestiona el ajuste y reclama una reforma educativa profunda

De cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, los porteños volverán a elegir a sus representantes para la Cámara de Diputados y el Senado. En este marco, Piera Fernández, candidata a diputada nacional por Ciudadanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires, busca trasladar al Congreso las banderas que ya levantó como presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), desde donde encabezó las marchas contra los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Fernández sostuvo que la prioridad de su espacio es “construir una alternativa distinta” frente a un presente político y económico que “no representa a la mayoría de los argentinos”. La dirigenta universitaria cuestionó que el gobierno privilegie “a los más ricos de los más ricos” mientras recorta recursos en áreas sensibles como la salud, la educación, la discapacidad y la niñez. En ese sentido, planteó que el equilibrio fiscal es necesario, pero “tiene que sostenerse con la gente adentro, no con la gente afuera”.

Fernández advirtió que el desfinanciamiento de la educación pública es “insostenible en el tiempo” y denunció que los intentos del oficialismo de auditar las universidades nacionales a través de la SIGEN buscan vulnerar la autonomía universitaria para hacer un uso político de los controles. A su vez, alertó que la suspensión del piso del 6% del PBI destinado a la educación implica un retroceso en relación con la ley vigente y compromete el futuro del sistema educativo.

Por último, la candidata subrayó la necesidad de discutir reformas estructurales en materia educativa, laboral y tributaria desde una perspectiva progresiva y de ampliación de derechos. “El Congreso necesita voces jóvenes con convicciones firmes que representen a quienes hoy se sienten fuera del sistema”, afirmó Fernández, quien llamó a involucrarse en la vida política: “Las cosas solo cambian cuando uno se mete. A la política le falta gente con convicciones inquebrantables”.