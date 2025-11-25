Fútbol

Rosario Central, el controvertido campeón de la Liga

Rosario Central se consagró como campeón de la Liga Profesional 2025 tras la decisión del Comité Ejecutivo de AFA de reconocer al club como el mejor equipo del año, al sumar 66 puntos en la tabla anual. El plantel canalla encabezado por Ángel Di María celebró la conquista en una ceremonia en Buenos Aires, donde recibió el trofeo oficial, la octava estrella de su historia en el profesionalismo.

Sin embargo, la celebración dio paso a una polémica poco común. En el partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Clausura, los jugadores del Pincha cumplieron, bajo protesta, con el “pasillo de honor” exigido por AFA, pero lo hicieron de espaldas, un gesto simbólico que buscó mostrar su rechazo a la consagración del Canalla. El desacuerdo institucional se centró en que Estudiantes sostiene que nunca existió una votación real para otorgar el título.

La polémica derivó rápidamente en consecuencias formales. La AFA decidió abrir un expediente disciplinario contra Estudiantes y llamó a 12 jugadores a dar explicaciones en un plazo de 48 horas, bajo riesgo de sanciones por “conductas antideportivas”. Lo que debería haber sido un acto de respeto al campeón se convirtió en un símbolo de protesta, clavando una grieta entre solidaridad protocolar y disputa de legitimidad.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista deportivo Matías Recchioni, criticó duramente la decisión de la AFA: “Nadie va a quitarle el mérito a Rosario Central, pero es una vergüenza que designen un campeón con el torneo ya terminado porque los demás equipos no sabían que estaban compitiendo por un título”, apuntó. De esta forma, explicó que el fútbol argentino tendrá un total de 8 campeones anuales: Apertura, Clausura, Súper Copa Internacional, Súper Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Recopa de Campeones y la polémica Copa de la Liga.

Escuchá la columna de Matías Recchioni en FRECUENCIA ZERO y compartí.
