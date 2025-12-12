La inflación de noviembre escaló al 2,5%

Según el último informe del INDEC, el índice de precios al consumidor registró nuevamente un alza tras el 2,3% de octubre. De esta forma, se acumuló una inflación del 27,9% con una variación interanual del 31,4%. La canasta básica alimentaria también sufrió un incremento: un 4,1% mensual y un 26,1% de lo acumulado en el 2025. Como consecuencia, una familia tipo de cuatro integrantes deberá ganar más de $1.257.000 para no ser pobre.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo destacó que “la inflación no está estancada, sino que está subiendo”: “de mayo para acá es una escalerita, cada vez más arriba”, expresó. Asimismo, explicó que el incremento del último mes se debe a “la suba de precios regulados en tarifas y transporte”, además de la carne, que en algunas regiones del país llegó a valer un 7% más que en octubre.