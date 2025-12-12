Economía

La inflación de noviembre escaló al 2,5%

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad12 diciembre, 2025
0 162 1 minuto de lectura

Según el último informe del INDEC, el índice de precios al consumidor registró nuevamente un alza tras el 2,3% de octubre. De esta forma, se acumuló una inflación del 27,9% con una variación interanual del 31,4%. La canasta básica alimentaria también sufrió un incremento: un 4,1% mensual y un 26,1% de lo acumulado en el 2025. Como consecuencia, una familia tipo de cuatro integrantes deberá ganar más de $1.257.000 para no ser pobre

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo destacó que “la inflación no está estancada, sino que está subiendo”: “de mayo para acá es una escalerita, cada vez más arriba”, expresó. Asimismo, explicó que el incremento del último mes se debe a “la suba de precios regulados en tarifas y transporte”, además de la carne, que en algunas regiones del país llegó a valer un 7% más que en octubre. 

Escuchá la columna de José Castillo en FRECUENCIA ZERO y compartí.
Etiquetas
Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad12 diciembre, 2025
0 162 1 minuto de lectura
Photo of Nicolás Castillo Abad

Nicolás Castillo Abad

Publicaciones relacionadas

La economía argentina está entre la espada y la pared

8 julio, 2022

El grupo Eramet invertirá USD 400.000.000 en Salta

9 noviembre, 2021

Aumenta el desempleo en la Argentina

20 septiembre, 2024

Casi el 50% de los argentinos no se irá de vacaciones por la economía

27 diciembre, 2022

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados Lucas Sebastian Daruich | Manuel Artigas 5952 1° piso CABA | 4682-3122 | diario@noticiariosur.com.ar | DNDA RL-2025-86939276-APN-DNDA#MJ
Botón volver arriba