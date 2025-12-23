Créditos para taxistas en un momento difícil para el sector

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una línea de créditos blandos destinada a taxistas, remiseros y repartidores para la compra de vehículos eléctricos e híbridos, con el objetivo de impulsar la electromovilidad y modernizar el transporte urbano. Los préstamos, otorgados por el Banco Ciudad, cuentan con subsidio en la tasa de interés (la más baja del mercado) y buscan facilitar la renovación de un parque automotor que, en el caso del taxi, arrastra un fuerte deterioro tras la pandemia y años sin acceso a financiamiento accesible.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, José Ibarra, secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, celebró la medida y afirmó: “es algo que veníamos esperando y trabajando desde hace mucho tiempo”. Según explicó, el anuncio llega “en un momento justo”, cuando la actividad necesita un impulso concreto para recuperar competitividad. Ibarra destacó que el sector fue impulsor de la incorporación de nuevas tecnologías y valoró que el taxi “no quede al margen de lo que avanza en el mundo”, al tiempo que agradeció que el gobierno porteño haya pasado del discurso a los hechos con una herramienta real de financiamiento.

El dirigente también describió la situación crítica del sector: un parque automotor con un promedio de 14 años de antigüedad, menos unidades en circulación y un 85% de pérdida de pasajeros frente al avance de las plataformas digitales y el transporte no oficial. En ese contexto, sostuvo que estos créditos pueden permitir renovar miles de vehículos que están al límite de su vida útil y recuperar parte del terreno perdido, aunque insistió en la necesidad de reglas claras y de igualdad ante la ley para todos los actores del transporte de pasajeros en la Ciudad.