Lautaro Rodríguez: entre el sacrificio y el orgullo de vestir la celeste y blanca

La selección argentina juvenil de handball volvió a subirse a un podio continental tras conquistar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. En un torneo marcado por la paridad y la exigencia física, el equipo nacional mostró carácter y competitividad, consolidando un proceso que combina recambio, esfuerzo y proyección internacional. Dentro de ese plantel se destacó Lautaro Rodríguez, arquero surgido de San Fernando, que fue parte del recorrido albiceleste en Paraguay y sumó una nueva experiencia defendiendo el arco argentino.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Lautaro Rodríguez valoró el significado de la medalla más allá del resultado final y remarcó el camino recorrido para llegar hasta allí. “Detrás de esa medalla hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo y un apoyo familiar clave”, sostuvo el arquero, que remarcó la importancia emocional de cada convocatoria. “Cada vez que te ponés la camiseta de la selección y escuchás el himno, se te pone la piel de gallina. Entrás a la cancha con una fuerza que no se puede explicar”, agregó, al recordar lo vivido en Asunción y en otros torneos internacionales.

El juvenil también se refirió a las dificultades estructurales del handball argentino y al rol particular del arquero en un deporte todavía amateur. Rodríguez explicó que la falta de competencia de alto nivel y de recursos obliga a “buscar la manera de mejorar incluso fuera del club”, y llamó a los más chicos a no rendirse. “El que llega más lejos no siempre es el más talentoso, sino el más constante. El deporte siempre te da revancha”, aseguró, con la convicción de quien ya conoce el esfuerzo diario que implica representar al país.