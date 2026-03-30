Argentina preocupó ante Mauritania y tiene la exigencia de subir el nivel

La Selección Argentina venció 2-1 a Mauritania en La Bombonera, pero el resultado dejó más dudas que certezas en la antesala del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni mostró un primer tiempo aceptable, aunque en el complemento bajó notoriamente su intensidad y permitió que el rival creciera hasta descontar y generar preocupación. Incluso el propi Scaloni fue tajante al admitir que el equipo “no estuvo en ningún momento bien”, una autocrítica que encendió las alarmas a poco más de dos meses de la Copa del Mundo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista Matías Recchioni sostuvo que el análisis del partido debe contemplar dos factores: por un lado, el flojo presente de varios futbolistas argentinos, y por otro, una característica histórica del ciclo Scaloni, con equipos que suelen administrar ventajas mínimas y sufrir más de la cuenta. En esa línea, remarcó que el amistoso dejó al descubierto la necesidad de medirse con rivales de mayor jerarquía para llegar mejor preparado a la cita mundialista.

El periodista también apuntó a la política de amistosos de la AFA y vinculó la elección de rivales como Mauritania con una cuestión económica. Según explicó, selecciones de mayor nivel exigen condiciones financieras más elevadas, mientras que para combinados emergentes enfrentar al campeón del mundo representa una oportunidad única. Por eso, consideró clave que el próximo duelo ante Zambia muestre una reacción futbolística y sirva como una prueba más exigente de cara al debut mundialista.