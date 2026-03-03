Jorge Macri inauguró las sesiones con eje en el orden público
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos brindó el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura Porteña. “La Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó”, afirmó, en tanto que prometió continuar protegiendo la vida, la propiedad privada y la convivencia de los vecinos. Asimismo, pidió a los legisladores apoyar los proyectos de ley “Antitrapitos” y “Antivandalismo”, que presentó el Ejecutivo Porteño el año pasado.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Facundo del Gaiso, legislador del bloque “Vamos por Más”, resaltó el discurso de Jorge Macri y admitió un “contrapunto” con lo sucedido el domingo en la apertura de sesiones de Javier Milei: “tuvo un cruce con Santoro, pero más racional y educado; reconoció una gran debilidad con 11 legisladores propios sobre 60, así que si no logras consensos no juntas votos para nada”, afirmó.
Por su parte, la legisladora Andrea D´Atri del bloque “PTS Frente de Izquierda-Unidad” , sostuvo que el discurso tuvo un eje claro en “el respeto a la vida y la propiedad privada”, pero que “en realidad se traduce en políticas de represión y de una clara persecución y criminalización de los sectores más pobres y vulnerables de la Ciudad”: “Clara Muzzio nos pide que tengamos más hijos, pero los desalojos que hizo el gobierno de Jorge Macri dejaron a 3000 niños y niñas sin hogar”, alertó.