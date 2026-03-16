Industria en retroceso y dudas sobre inversiones tras la Argentina Week

La situación de la industria argentina y las expectativas por la llegada de capitales externos volvieron al centro del debate económico tras la realización de la Argentina Week en Estados Unidos. Mientras el gobierno destaca el potencial de sectores como el agro, la energía y la minería para impulsar el crecimiento, distintos indicadores muestran un deterioro en la actividad industrial, con caída del empleo y bajos niveles de utilización de la capacidad productiva.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, José Castillo advirtió que la economía argentina muestra un comportamiento “en K”, donde algunos sectores crecen mientras otros retroceden con fuerza. Según explicó, la industria opera con apenas un 53% de capacidad instalada, lo que implica que “una máquina de cada dos está parada”, situación que impacta directamente en el empleo. En ese contexto, señaló que durante el último año se perdieron más de 80.000 puestos de trabajo industriales y que esa caída también repercute en el comercio y el consumo, con mayores niveles de morosidad en créditos y tarjetas.

El economista también puso en duda que los sectores dinámicos puedan compensar esa pérdida de empleo. Indicó que el boom agroexportador generó apenas 3.583 puestos de trabajo, mientras que actividades como la intermediación financiera o la minería incluso redujeron su plantilla laboral. Respecto de la Argentina Week, sostuvo que los anuncios de inversión correspondieron mayormente a proyectos ya conocidos o a empresas que ya operan en el país, por lo que no representaron un ingreso significativo de capitales nuevos.