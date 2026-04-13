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Nueva Chicago, orgullo de Mataderos

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad13 abril, 2026
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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a Nueva Chicago sitio de interés social, cultural y deportivo, una iniciativa impulsada por el legislador Alejandro Grillo. El reconocimiento llega en la antesala del aniversario del barrio de Mataderos y subraya el rol central que el club ocupa en la comunidad, mucho más allá de la cancha: con más de 20 actividades, sus instalaciones reciben diariamente a escuelas y colegios de la zona, y ofrece espacios para la tercera edad, cultura y deporte en todas sus formas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Rodolfo Block, presidente de Nueva Chicago, destacó el vínculo profundo entre el club y su barrio. «Chicago es de la gente, del barrio, es del pueblo», afirmó, y fue contundente al posicionarse en el debate sobre las SAD: el club se mantiene firme en su modelo asociativo, donde son los socios quienes sostienen la institución. Block subrayó que el hincha de Chicago es «muy fanático de su barrio y sus colores», y que ese respaldo es la base que permite al club seguir creciendo.

En lo deportivo, el presidente se mostró optimista de cara a la temporada. Destacó el trabajo del técnico Luis García y la figura del goleador Sebastián Cocimano como pilares del equipo. Además, reveló que la AFA eligió al club para una prueba piloto de regreso del público visitante: más de 5.000 socios podrán viajar a Quilmes, con micros organizados por el propio club. Para Block, ese reconocimiento también es una forma de premiar a quienes acompañan al Torito día a día.

Escuchá la entrevista con Rodolfo Block en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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