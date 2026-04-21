A un año de la partida de Francisco, su legado sigue vigente

Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, distintas comunidades religiosas y fieles recuerdan su figura y reflexionan sobre el impacto de su pontificado. Desde la Basílica de San José de Flores, lugar clave en la vida de Jorge Bergoglio, se organizan actividades conmemorativas que buscan rescatar su mensaje de unidad, paz y cercanía con los más vulnerables, en un contexto donde su legado adquiere renovada vigencia.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el padre Martín Bourdieu, párroco de la Basílica, destacó que Francisco “ha trascendido las fronteras” y que su figura interpela especialmente a la Argentina. “Nos tendría que hacer pensar un poco su legado, su forma de vida”, sostuvo, al tiempo que consideró que su ausencia en el país pudo haber estado vinculada al temor de profundizar la grieta: “Su temor era no ser una prenda de unidad, sino más bien de discordia” agregó. Además, recordó su cercanía personal con Bergoglio, a quien definió como “un hombre de detalles, de delicadezas”, y remarcó su “sencillez, austeridad y calidez” en el trato cotidiano.

El sacerdote también subrayó que aún queda mucho por hacer para encarnar el mensaje de Francisco en la sociedad argentina: “Tenemos que reconciliarnos mucho todavía”. En ese sentido, valoró su vocación por el diálogo interreligioso y la búsqueda de paz como ejes centrales de su pontificado. A la vez, señaló que percibe “un espíritu nuevo” en los jóvenes y un mayor interés por la espiritualidad, lo que abre una puerta para que el legado del Papa continúe creciendo más allá de su tiempo.

Por último, el padre Bourdieu detalló las actividades que se llevarán adelante en el día de hoy: la plantación de un olivo por la paz en la Plaza de Flores, la inauguración de un mural en la estación del Subte A, un concierto musical del Grupo Franciscus a las 18 hs. y una misa central a las 20 hs. encabezada por el arzobispo de Buenos Aires.