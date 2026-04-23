Preocupación por la violencia y el ausentismo en escuelas porteñas

La reciente implementación de un protocolo en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires ante amenazas de tiroteos reavivó el debate sobre la seguridad en el ámbito educativo. La medida, anunciada por el Gobierno porteño, busca dar respuesta a situaciones que generaron alarma en la comunidad escolar y se suman a episodios ocurridos en otras provincias. En este contexto, también cobra relevancia el problema del ausentismo, una tendencia en crecimiento que impacta directamente en los aprendizajes.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Federico del Carpio, coordinador de políticas públicas del Observatorio Argentinos por la Educación, advirtió que estos hechos no surgen de manera aislada y deben analizarse en un marco más amplio. “Esto no es que aparece de la nada”, señaló, al tiempo que destacó que, según datos de las pruebas Aprender 2023, “6 de cada 10 chicos sufrieron alguna agresión por parte de sus pares”. Además, remarcó que casi 4 de cada 10 estudiantes se sintieron discriminados y que más de la mitad experimentó situaciones de exclusión. Para el especialista, si bien los protocolos son un paso importante, “los problemas sociales siempre son multicausales” y requieren un abordaje integral que incluya a escuelas, familias y gobiernos.

El coordinador también puso el foco en el ausentismo escolar, al que vinculó tanto con estas situaciones de violencia como con otros factores estructurales. “Los chicos pierden en promedio 30 días de clases al año”, explicó, lo que equivale a “un año entero de escolaridad” al finalizar la primaria. Asimismo, indicó que el porcentaje de estudiantes secundarios que faltan más de 15 veces al año creció en los últimos años, superando el 50%. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer sistemas de información y revalorizar la escuela como “un lugar de cuidado y aprendizaje”, donde los estudiantes puedan sentirse seguros y acompañados.