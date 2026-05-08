La mejora de Fitch no despeja las dudas sobre la economía argentina

La calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró la nota de la deuda argentina y generó una reacción positiva momentánea en los mercados, con una baja del riesgo país y una suba de las acciones. Sin embargo, persisten las dudas sobre la sostenibilidad económica y política del Gobierno de Javier Milei, en un contexto marcado por la fragilidad de las reservas y los fuertes vencimientos de deuda.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo explicó que la mejora de la calificación representa un avance técnico, aunque Argentina continúa en una situación delicada frente al resto de la región. “Pasamos de la C a la B menos, que sigue siendo una categoría muy baja”, señaló, y comparó la situación del país con economías como Ecuador y Nicaragua. Además, destacó que Fitch valoró el superávit fiscal y las reformas impulsadas por el oficialismo, aunque advirtió por “las reservas muy bajas, la inflación alta y el riesgo político”.

El economista remarcó que el problema central sigue siendo la capacidad de afrontar los próximos vencimientos de deuda. Según detalló, este año aún quedan pagos por más de 11 mil millones de dólares y el panorama hacia 2031 implica compromisos mucho mayores. “Cada vencimiento se resuelve con una ingeniería particular y siempre al límite”, sostuvo. En ese marco, consideró que cualquier crisis internacional o una corrida cambiaria podría afectar seriamente al programa económico.

Castillo también hizo foco en el impacto político sobre la percepción de los mercados. Mencionó informes negativos de entidades financieras internacionales y cuestionó la tensión interna dentro del Gobierno por la situación de Manuel Adorni y el rol del ministro Luis Caputo. “El mercado empieza a ver no solo el riesgo económico, sino también el propio riesgo Milei”, afirmó. Para el analista, la mejora de la calificación terminó diluyéndose rápidamente por la incertidumbre política y la falta de confianza sobre la estabilidad del plan económico.