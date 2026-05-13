Ciclogénesis en Monte Hermoso dejó daños millonarios

La ciclogénesis que afectó a distintos puntos de la costa atlántica bonaerense provocó graves destrozos en Monte Hermoso, donde el fuerte oleaje y los vientos destruyeron parte de la rambla, luminarias y sectores del paseo costero. Las autoridades locales estiman pérdidas millonarias y buscan asistencia económica para reconstruir la infraestructura dañada antes de la próxima temporada turística.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista Gabriela Villar aseguró que “fueron los más perjudicados de la costa” y describió el impacto del temporal como “impresionante”. Según explicó, el mar arrancó estructuras de cemento y luminarias “como si fueran árboles”, además de destruir sectores completos de la pasarela de madera. Villar remarcó que vecinos con más de 60 años en la ciudad “no recuerdan haber vivido algo semejante” y señaló que las olas alcanzaron entre siete y ocho metros de altura mar adentro.

La periodista también sostuvo que el municipio depende de ayuda provincial para afrontar las reparaciones y cuestionó la falta de asistencia del Gobierno nacional. “No hubo ni siquiera un mensaje de ninguna autoridad de Nación”, afirmó. Además, destacó que, pese a la magnitud del fenómeno, no hubo víctimas fatales ni evacuados, aunque algunas familias abandonaron viviendas ubicadas en zonas de riesgo por posibles derrumbes.