Bolivia atraviesa una fuerte crisis política y social

Bolivia vive días de máxima tensión por una ola de protestas, cortes de rutas y enfrentamientos que mantienen cercada a La Paz y generan problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible. En ese contexto, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta cuestionamientos de sectores opositores y crece la preocupación por el impacto de los bloqueos en hospitales y servicios esenciales.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista boliviano Juan Carlos Arana aseguró que la crisis responde a una combinación de factores políticos, económicos y sociales. Según explicó, detrás de las protestas existen sectores ligados al expresidente Evo Morales y organizaciones que perdieron poder tras el cambio de gobierno. Además, sostuvo que el Ejecutivo cometió errores en la administración del sistema de combustibles, situación que derivó en problemas de abastecimiento y descontento social. También mencionó que el regreso de la DEA y los recientes golpes al narcotráfico habrían profundizado las tensiones internas.

Arana advirtió que actualmente existen 48 bloqueos en distintos puntos del país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, y alertó sobre el riesgo sanitario por la falta de oxígeno en hospitales y la acumulación de residuos. Asimismo, señaló que el gobierno analiza la posibilidad de decretar un estado de excepción, aunque teme que la intervención militar agrave el conflicto. En paralelo, el periodista indicó que el presidente argentino Javier Milei fue mencionado por su respaldo logístico al gobierno boliviano, mientras que también crece la tensión diplomática con Colombia tras declaraciones de Gustavo Petro sobre la situación en Bolivia.