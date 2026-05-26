Belgrano hizo historia y se coronó campeón del fútbol argentino

Por primera vez, un equipo cordobés logró consagrarse en la Primera División del fútbol local. La hazaña quedó en menos del conjunto de Ricardo Zielinski, que venció 3-2 a River en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con goles de Morales y un doblete de «Uvita» Fernández, el «Pirata» sumó su primera estrella y volvió a consolidar una victoria histórica ante River, a 15 años de haberlos enviado a la Segunda División.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista Matías Recchioni opinó que «Belgrano fue un justo campéon»: «se lleva la final quizás más por ir a buscarla y no darse vencido nunca. River pudo haber liquidado el partido y no lo hizo. Los cambios de Zielinski le hicieron bien al equipo, a pesar de no haber dominado el partido de punta a punta», detalló.

En este sentido, criticó el accionar del «Chacho» Coudet, quien «tuvo tardanza en los cambios»: «el partido se terminó de romper con la salida de Acuña porque venían con lo justo y terminaron perdiendo a su jugador más peligroso en ataque y defensa. River cometió el error infantil de darle espacio a Belgrano y el equipo lo supo aprovechar», concluyó. Sobre el penal sancionado por la mano de Lautaro Rivero, Recchioni sostuvo que «toda mano en el área es penal», aunque también apuntó contra la diferencia de criterios entre árbitros.