Sociedad

El gobierno quiere eliminar la Ley de Etiquetado Frontal

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad27 mayo, 2026
0 102 1 minuto de lectura

El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, aprobada en 2021, que obliga a incluir octógonos negros en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, plantea eliminar toda la normativa vinculada a la promoción de la alimentación saludable, incluyendo las restricciones publicitarias y los criterios de información al consumidor. Según el oficialismo, la ley genera trabas comerciales y un sistema demasiado riguroso para la industria alimenticia.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la nutricionista Nerina Ceriani sostuvo que los octógonos cumplen una función clave porque “facilitan el acceso a información clara y segura para los consumidores”. Además, remarcó que la ley no solo regula el etiquetado, sino también la publicidad de los productos y los alimentos disponibles en kioscos escolares. “Antes había que explicar cómo leer un paquete porque la información era difícil de encontrar. Ahora las personas pueden elegir sabiendo si un producto tiene exceso de azúcar o sodio”, explicó.

Ceriani también defendió el impacto de la normativa en los hábitos de consumo y aseguró que distintos estudios demostraron que ayuda a identificar mejor los alimentos ultraprocesados y favorece decisiones más informadas. En ese sentido, señaló que Argentina posee uno de los perfiles más estrictos de la región para determinar qué productos deben llevar advertencias y destacó que incluso impulsó cambios dentro de la propia industria. “Muchas empresas reformularon productos para reducir octógonos y desarrollar alternativas nuevas”, afirmó.

 

Escuchá la entrevista con Nerina Ceriani en FRECUENCIA ZERO y compartí.
Etiquetas
Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad27 mayo, 2026
0 102 1 minuto de lectura
Photo of Nicolás Castillo Abad

Nicolás Castillo Abad

Publicaciones relacionadas

Debate sobre los avances en el saneamiento del Riachuelo

11 julio, 2018

El legado del Papa Francisco y los recuerdos que dejó en el pueblo

22 abril, 2025

No hay una política que diagrame un desarrollo ferroviario

29 octubre, 2021

ANOTATE Y PARTICIPÁ EN TU COMUNA

22 febrero, 2012

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados Lucas Sebastian Daruich | Manuel Artigas 5952 1° piso CABA | 4682-3122 | diario@noticiariosur.com.ar | DNDA RL-2025-86939276-APN-DNDA#MJ
Botón volver arriba