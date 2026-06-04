Las transferencias a provincias cayeron un 44% en el último año

En mayo de 2026 las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $160.265 millones, con una caída real interanual del 43,8%, según un informe de Politikon Chaco. Ese desplome se explica por CABA, que dejó de recibir fondos por la medida cautelar de la Corte Suprema vinculada a la deuda de coparticipación, ahora saldada mediante bonos. Sin CABA, los envíos a las 23 provincias crecieron 7,8%. Tres programas concentraron el 83% de lo distribuido: Jornada Extendida (40%), Cajas Previsionales Provinciales (29%) y Comedores Escolares (13%). Buenos Aires lideró la recepción con el 33,3% del total, seguida por Santa Fe, Córdoba, Misiones, Entre Ríos y Chaco.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco, afirmó que la motosierra fiscal se aplicó con fuerza durante los primeros dos años de gestión de Milei y hoy se encuentra estabilizada, aunque en pisos históricamente muy bajos: el acumulado enero-mayo 2026 es el segundo más bajo en veinte años, solo por encima de 2024. Además, destacó que en mayo no hubo distribución de Aportes del Tesoro Nacional por primera vez desde noviembre de 2025, algo que vinculó al recorte presupuestario de $300.000 millones dispuesto por el gobierno y a la ausencia de votaciones clave en el Congreso. «Cada vez que había una votación clave los ATN se activaban», observó, y cuando la agenda legislativa estuvo tranquila los fondos no aparecieron.

Pegoraro también apuntó a la discrecionalidad de los envíos. Las provincias que recibieron ATN en 2026 son en su mayoría aliadas al oficialismo —Misiones, Mendoza y Corrientes encabezan el ranking—, mientras que Formosa, Tierra del Fuego, Buenos Aires y La Rioja no recibieron un peso por ese concepto. La misma lógica, sostuvo, se replica en los convenios por cajas previsionales: la mayoría de provincias que firmaron acuerdos con ANSES son jurisdicciones alineadas con el gobierno, en tanto Buenos Aires, pese a tener una caja históricamente deficitaria, no cerró convenio. Aun así, relativizó el impacto de estos fondos: incluso para la provincia más beneficiada, el monto acumulado de ATN no llega al 10% de su masa salarial mensual, aunque en un contexto de caída de la coparticipación cualquier ingreso extra funciona como un respiro.