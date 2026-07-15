La inflación perforó el 2% y crecen las expectativas de desaceleración

La inflación de junio fue del 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que representó la primera vez desde septiembre del año pasado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) quedó por debajo del 2%. De esta manera, el acumulado de los últimos doce meses se ubicó en 33,5%, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria mientras continúa con el ajuste de precios regulados.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Marcelo Lezcano, economista y CEO de Catalaxia Agencia Global de Inversiones, sostuvo que el dato «es positivo» porque evidencia que «se rompió un piso muy duro de perforar». A su vez, explicó que la inflación subyacente sería incluso menor si se excluyeran los precios regulados, por lo que consideró probable que la tendencia descendente continúe una vez finalizada la recomposición tarifaria. Sin embargo, advirtió que el principal desafío del Gobierno pasa por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que «los salarios vienen ajustándose muy poco» mientras la canasta básica continúa aumentando.

En ese sentido, Lezcano señaló que las elevadas tasas de interés profundizan las dificultades económicas de las familias al restringir el acceso al crédito y desalentar el consumo y la inversión. Además, anticipó que durante julio podrían registrarse aumentos estacionales vinculados al receso invernal, especialmente en los rubros recreación, cultura, transporte, restaurantes y hoteles, aunque consideró que la tendencia general de la inflación seguirá siendo descendente si el Ejecutivo logra completar la corrección de los precios relativos.