La economía argentina entró en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. Aunque el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 1,1% en septiembre, el repunte no alcanzó para compensar el retroceso previo. El escenario refleja las dificultades para reactivar el mercado interno y sostener una recuperación más amplia.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la economista Natalia Motyl explicó que existe una marcada diferencia entre los sectores que impulsan la actividad y aquellos que continúan en retroceso. Mientras la minería y la energía muestran mejores resultados, la industria, el comercio y la construcción siguen afectados. “La gente consume menos, se vende menos, se produce menos”, advirtió, y señaló que la caída de la demanda termina impactando sobre el empleo. Para Motyl, el problema central es que la recesión actual responde a “una debilidad del mercado interno” y no a un shock externo transitorio.

La economista sostuvo que el deterioro productivo podría profundizarse si no se implementan medidas de reactivación. Entre las alternativas, planteó la necesidad de una política que proteja a la industria, reduzca la presión impositiva y otorgue mayor estabilidad al sector real. También alertó sobre el riesgo de que la crisis económica se traslade al sistema financiero. “Lo que se requiere es un plan de reactivación económica, cosa que hoy no estoy observando”, afirmó, y advirtió que, sin cambios, la contracción podría agravarse durante los próximos meses.