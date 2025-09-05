La Pulga le dice adiós a la albiceleste

La selección argentina vivió un momento histórico con la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental el jueves por la noche con un último partido oficial en el país, cargado de emoción y simbolismo para los hinchas que lo acompañaron durante dos décadas. Más allá del resultado deportivo, la jornada estuvo marcada por la sensación de cierre de una era que quedará grabada para siempre en la memoria colectiva de los argentinos.

El encuentro, correspondiente a la clasificación al Mundial, tuvo un tinte especial: no solo por el adiós de Messi en suelo argentino, sino también porque fue la oportunidad para que el público lo aplaudiera y reconociera su legado dentro de la cancha. La Albiceleste ya con la clasificación asegurada y el liderazgo en Sudamérica, se prestó a un partido que fue más celebración que exigencia. La figura de Messi, incluso sin estar en plenitud física, volvió a ser el centro de todas las miradas en lo que significó un punto final simbólico.

En comunicación con Frecuencia Zero, el periodista deportivo Matías Recchioni destacó que la salida de la pulga marca “un quiebre absoluto” para la selección, aunque señaló que el equipo tiene un futuro brillante con jóvenes figuras y el liderazgo de jugadores campeones del mundo. En su análisis, subrayó que Argentina “juega muy bien sin Messi, aunque sin la magia que él tiene”, y que tras su despedida “la figura inevitablemente será Dibu Martínez”. Su visión sintetiza la mezcla de nostalgia y esperanza que deja esta despedida: el ocaso de un ídolo y la continuidad de un proyecto que buscará sostenerse más allá del 10.

