El Mundial como espejo de la identidad argentina

El subcampeonato de la selección argentina volvió a poner en primer plano un fenómeno que trasciende lo deportivo: la forma en que el fútbol moviliza a millones de personas y fortalece el sentido de pertenencia nacional. Banderas en los balcones, festejos multitudinarios y una rutina reorganizada alrededor de cada partido reflejaron cómo el Mundial se convirtió, una vez más, en un espacio de encuentro e identificación colectiva.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Matías Schiaffino, sociólogo de la UBA, explicó que la competencia no hizo a los argentinos «más argentinos», sino que visibilizó una identidad que ya existe. En ese sentido, sostuvo que el fútbol funciona como un «gran sincronizador de emociones», capaz de dejar en un segundo plano diferencias políticas, sociales o económicas para reunir a la sociedad detrás de un objetivo común. Además, remarcó que las celebraciones masivas responden a una necesidad humana de sentirse parte de un colectivo más amplio.

Por otro lado, Schiaffino afirmó que la intensidad con la que se vive el fútbol en Argentina no responde a una cuestión genética, sino a un aprendizaje social que comienza en la familia y continúa en los distintos ámbitos de socialización. A su vez, señaló que la pasión por la selección forma parte de la identidad cultural del país y consideró que el reconocimiento internacional del equipo también genera admiración y rivalidad. «El fútbol es una parte de nuestra identidad», resumió, al explicar por qué un Mundial logra reorganizar la vida cotidiana y despertar emociones difíciles de igualar por otros fenómenos sociales.