Un índice revela cuántos pedidos necesita un repartidor para vivir

Los trabajadores de aplicaciones de reparto necesitan realizar cada vez más entregas para cubrir el costo de vida. Según el Índice APP, elaborado por la Fundación Encuentro, un repartidor debió completar 147 pedidos para superar la línea de pobreza individual y 453 para sostener un hogar tipo de cuatro integrantes. El indicador busca poner en números una actividad marcada por la falta de referencias salariales y de regulación.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Sol Prieto, socióloga e integrante de la Fundación Encuentro, explicó que el índice nació para medir con un parámetro objetivo los ingresos de quienes trabajan en plataformas de delivery. La especialista señaló que el cálculo surge del valor promedio que pagan las principales aplicaciones por cada viaje y su comparación con distintos umbrales del costo de vida. Además, advirtió que, aunque las tarifas de las plataformas se actualizan, la cantidad de pedidos necesarios para alcanzar la canasta básica se mantiene relativamente estable.

Prieto también sostuvo que un repartidor puede necesitar jornadas cercanas a las 12 horas para alcanzar esos ingresos, aunque aclaró que el tiempo varía según la zona, la cantidad de trabajadores conectados y el funcionamiento de los algoritmos de las aplicaciones. En ese sentido, remarcó que la falta de transparencia sobre los criterios con los que las plataformas asignan los pedidos y determinan los ingresos constituye uno de los principales desafíos del sector, junto con la ausencia de una regulación laboral que garantice derechos para los repartidores.