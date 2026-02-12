El Congreso votó por la Reforma Laboral

Durante la jornada del 11 de febrero en el Congreso de la Nación, los Senadores debatieron y votaron por la Reforma Laboral que busca llevar a cabo el Gobierno de Javier Milei. Luego de una extensa discusión, llegaron al voto final alrededor de las cuatro de la mañana, en la madrugada del 12 de febrero, con 42 votos afirmativos y 30 votos negativos.

El proyecto de ley que llegó a senadores contaba con más de 200 artículos en 26 títulos diferentes donde se podía encontrar puntos en la reforma como jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, banco de horas, quita de aguinaldo y bonos, pago de sueldo en distintas monedas, eliminación del derecho a huelga, entre otros.

En comunicación con Frecuencia Zero, charlamos con el periodista Leandro Bravo, quien estuvo al tanto del minuto a minuto del debate de 14 horas. Leandro comentó que dentro del extenso proyecto, los principales puntos que se discutieron entre los Senadores fueron, la precarización y la pérdida de derechos por parte del trabajador.

Por otra parte, el proyecto inicialmente proponía que el sueldo del trabajador se deposite en aplicaciones de billetera virtual. Sin embargo, en el último tiempo, el oficialismo cambió de decisión y eliminó el punto del proyecto, lo cual generó especulaciones sobre la relación entre Javier Milei y Marcos Galperín, dueño de Mercado Pago y Mercado Libre.

«La presencia de la CGT no fue masiva como en otro momento» comentó Leandro, sobre la movilización que ocurría en las afueras del Congreso, mientras se debatía dentro.

Escuchá la entrevista completa ¡No te la pierdas!