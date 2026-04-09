La pobreza bajó en los datos, pero no en los bolsillos

El INDEC informó que la pobreza alcanzó el 28,2% en el segundo semestre de 2025, lo que representa una caída de 13 puntos porcentuales respecto de fines de 2023. Sin embargo, ese número fue puesto en dudas por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que advirtió sobre problemas de realismo en la medición y señaló que la mejora estadística no se traduce en una recuperación genuina del poder adquisitivo de los hogares.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alejo Giannecchini, becario técnico del Observatorio, explicó que gran parte de la caída se explica por distorsiones metodológicas. Por un lado, un fenómeno de subdeclaración que se modificó en los últimos años (la gente empezó a reportar más ingresos sin necesariamente ganar más), y por otro, el uso de una canasta básica calculada con datos de consumo de hace dos décadas. Según su estimación, al menos la mitad de la reducción registrada obedece a estas cuestiones técnicas antes que a una mejora real en las condiciones de vida.

De cara a 2026, el panorama luce menos alentador. Giannecchini señaló que en el cuarto trimestre de 2025 ya se observó un leve repunte de la pobreza y que los salarios vienen perdiendo frente al aumento de la canasta básica, lo que anticipa que la próxima medición del INDEC podría mostrar un incremento. En ese marco, descartó que la reforma laboral impulsada por el gobierno genere una mejora en términos de pobreza, al menos en el corto plazo, dado que el empleo registrado y el empleo total continúan cayendo.